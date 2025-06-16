БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Краткая история StG 44: отца штурмовых винтовок

Краткая история StG 44: отца штурмовых винтовок

Жили-были два патрона: винтовочный и пистолетный. Первый далеко и больно бьет, но сложен в управлении, а второй удобен, из него уже научились делать хорошие пистолеты-пулеметы, но он ограничен дальностью эффективного применения и не особо любит броню.

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