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Царьград

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Москва празднует 90-летие метро: реконструкции, парады и выставки

Москва празднует 90-летие метро: реконструкции, парады и выставки

Москва готовится к 90-летию метрополитена: на станции "Сокольники" пройдет историческая реконструкция, на "Полежаевской" развернется выставка спецтехники, а по Кольцевой линии пройдет парад поездов.

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