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О «Рубине», «Зените» и Ракицком: Было бы верхом хамства…

О «Рубине», «Зените» и Ракицком: Было бы верхом хамства…

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР, что клуб не интересуется защитником «Зенита» Ярославом Ракицким.

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