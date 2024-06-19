«Игры патриотов»: есть ли у России экономический суверенитет

«Наша внутренняя элита расколота,и очень многие недооцениваютстепень этого раскола.Значительная часть элиты настроенапротив СВО, она по-прежнемуориентирована на вхождение в Запад…В этом плане и спецоперацию,и присоединение Крыма они расцениваютне иначе как наш поворот к Совку».