Путин рассказал о возвращенных на остров Русский из офшоров триллионах рублей

Более 5,5 триллиона рублей вернулись из офшоров и иностранных юрисдикций в особый экономический район острова Русский, рассказал президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
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