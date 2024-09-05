Путин рассказал о возвращенных на остров Русский из офшоров триллионах рублей

Будь в курсе✴

Более 5,5 триллиона рублей вернулись из офшоров и иностранных юрисдикций в особый экономический район острова Русский, рассказал президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).