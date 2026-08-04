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Русская Семёрка

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«Волкодавы Сталина»: какие уникальные способности были у сотрудников СМЕРШа

Сотрудник СМЕРШа из романа Владимира Богомолова «Момент истины» кажется существом из другого мира. Скорохват-Таманцев и его коллеги сражаются с вражескими диверсантами так, словно обладают даром ясновидения: они видят в темноте, слышат то, что недоступно обычному слуху, и стреляют навскидку, не целясь.

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