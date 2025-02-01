На Украине заявили о взрывах в Киеве

Global Look Press/Fernando Otero/Keystone Press Agency В Киеве прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Общественное" со ссылкой на главу местной городской военной администрации Тимура Ткаченко.
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