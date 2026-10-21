Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург.В аэропорту Пулково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, после чего их кортеж покинул территорию аэропорта.
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