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Автомобиль Патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы

Автомобиль Патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы

Буквально несколько минут назад стало известно об автомобильной аварии в центре Москвы, участниками которой стали иномарка Патриарха Кирилла и другая машина.

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