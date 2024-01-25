Россия и Запад прошли точку невозврата по миру на Украине

Natalija Osminina "Постоянными угрозами удара по Крыму Запад вынуждает Россию расширить границы проведения СВО, - За счет чего тогда расширять? Вопрос остается открытым" - как за счет чего? За счет нового вооружения. Почему надо все время пребывать в войнах прошлого, когда был штык против щтыка, винтовка против винтовки? Прошли те времена, когда опасность территориям исчислялась 25-ью километрами- дальнобойностью орудий? Сейчас можно расширить границы проведения СВО поражением европейских стран, к примеру. А чтобы два раза со стула не вставать- и США. Прошли те времена, когда Штаты отсиживались за большой лужей и для их поражения нужны были ракеты, установленные в непосредственной близости- к примеру на Кубе. США уязвимы точно так же, как солдат за ленточкой. И они это наконец-то уразумели. И потому выходят из игры. И вписываться за Европу не собираются. А Европа против России - это таракан против слона. Поэтому, конечно, можно, полюбоваться грядущими учениями НАТО или выслушивать их истерики-но вообще-то разумнее истерики пресекать звонкой пощечиной. Иначе они перейдут в беснования- зрелище малоприятное.

Natalija Osminina "Но руководство РФ неоднократно говорило, что мобилизации не будет. То есть цифра в 1 миллион является с трудом достижимой".- да причем тут 1 миллион? Не имей сто рублей, а имей 100 друзей. Есть современное оружие и есть друзья - Иран, Китай и КНДР с современным оружием. И они обложили Штаты со всех сторон- и экономически и в военном плане. Причем тут война на Украине- она жива пока её субсидирует Запад. А чтобы этого не было, надо исключить из игры США. Он и сам уже "исключается" из-за уменьшения физической возможности печатать деньги. Но Россия помогает ему определиться наличием Сармат и Посейдона. Для чего то их создавали? Чтобы привести в чувство США. Те, кто там не верил- уже убедились. Поэтому и передоверили Украину- Европе. Тем более в США выборы. А значит, ДРУЗЬЯМ надо помочь им - включиться в противостояние с США и Китаю и КНДР. Чтобы у Европы не осталось никаких иллюзий, что их "крыша" протекла и они остались один на один с Россией. И вот тогда можно и Европу в чувство приводить - бить по их военным заводам, военным аэродромам и военным базам. "А вдоль дороги мертвые с косами стоять- и ТИШИНА.."