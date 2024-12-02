Новая статья: Обзор робота-пылесоса ILIFE A20: доступного умного уборщика каждом...

Новая статья: Обзор робота-пылесоса ILIFE A20: доступного умного уборщика каждому!Недорогой робот-пылесос с лазерным радаром и функциональным мобильным приложением? Дайте два! Модель ILIFE A20 сочетает в себе все то, за что мы так полюбили умных домашних уборщиков источник#Обзор.