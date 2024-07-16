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Свежие комментарии

Попытка разнообразить интимную жизнь лишила супругов секса друг с другом

Попытка разнообразить интимную жизнь лишила супругов секса друг с другом

Женщина, которая решила попробовать вместе с супругом открытые отношения, рассказала секс-коучу Дейдре Сандерс, что в итоге стремление разнообразить интимную жизнь привело к тому, что они с мужем перестали заниматься сексом.

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Комментарии
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виктор комягин
да трахайтесь все вместе...и все проблемы пропадут...
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