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Водители-мусорщики завелись на Сухотино

Водители-мусорщики завелись на Сухотино

Мэр Читы Инна Щеглова поручила комитету городского хозяйства организовать мусорные контейнеры на конечной остановке маршрута №2 — этно-археопарка Сухотино из-за водителей маршруток, выбрасывающих мусор во время стоянки.

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