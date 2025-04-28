Водители-мусорщики завелись на Сухотино

Мэр Читы Инна Щеглова поручила комитету городского хозяйства организовать мусорные контейнеры на конечной остановке маршрута №2 — этно-археопарка Сухотино из-за водителей маршруток, выбрасывающих мусор во время стоянки.
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