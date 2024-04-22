Студенты колледжа на Анадырском проезде послушали лекцию о вреде наркотиков

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Чистое поколение-2024» инспектор по делам несовершеннолетних Линейного управления МВД России на станции Москва – Ярославская майор полиции Елена Глебова совместно со специалистом по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Еленой Богдановой провели лекцию со студентами Московского колледжа архитектуры и градостроительства.