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НАША ЛОСИНКА

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Студенты колледжа на Анадырском проезде послушали лекцию о вреде наркотиков

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Чистое поколение-2024» инспектор по делам несовершеннолетних Линейного управления МВД России на станции Москва – Ярославская майор полиции Елена Глебова совместно со специалистом по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Еленой Богдановой провели лекцию со студентами Московского колледжа архитектуры и градостроительства.

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