Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 880 подписчиков

Японские военкомы преподали урок для ТЦК: "Бусификация" на Украине может заиграть новыми красками

Японские военкомы преподали урок для ТЦК: "Бусификация" на Украине может заиграть новыми красками

В Японии на носу новый военный призыв, и тамошние военкомы преподали урок украинским ТЦК. Пока в "неньке" свежих боевиков для ВСУ отлавливают на улицах, как животных, в Стране восходящего солнца приглашают в армию весёлыми танцами (и нет, речь не об Индии).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх