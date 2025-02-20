Японские военкомы преподали урок для ТЦК: "Бусификация" на Украине может заиграть новыми красками

В Японии на носу новый военный призыв, и тамошние военкомы преподали урок украинским ТЦК. Пока в "неньке" свежих боевиков для ВСУ отлавливают на улицах, как животных, в Стране восходящего солнца приглашают в армию весёлыми танцами (и нет, речь не об Индии).