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FiNE NEWS

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Владимирский Минздрав компенсирует 930 тыс. рублей онкобольному ветерану СВО за приобретённые лекарства

Проблемы с обеспечением лекарствами Житель города Собинка, ветеран специальной военной операции (СВО) с первой группой инвалидности, столкнулся с проблемой получения бесплатных лекарств, необходимых для лечения онкологического заболевания.

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