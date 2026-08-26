Владимирский Минздрав компенсирует 930 тыс. рублей онкобольному ветерану СВО за приобретённые лекарства

Проблемы с обеспечением лекарствами Житель города Собинка, ветеран специальной военной операции (СВО) с первой группой инвалидности, столкнулся с проблемой получения бесплатных лекарств, необходимых для лечения онкологического заболевания.
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