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Живая Кубань

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В Краснодаре загорелся частный дом площадью 220 «квадратов». Подробности от регионального управления МЧС

В Краснодаре загорелся частный дом площадью 220 «квадратов». Подробности от регионального управления МЧС

В Краснодаре загорелся частный дом площадью 220 «квадратов». Подробности от регионального управления МЧСВ краснодарском микрорайоне Новознаменский пожарные расчёты справились с возгоранием в частном жилом секторе, площадь которого достигла 220 квадратных метров.

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