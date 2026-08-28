В Краснодаре загорелся частный дом площадью 220 «квадратов». Подробности от регионального управления МЧС

В Краснодаре загорелся частный дом площадью 220 «квадратов». Подробности от регионального управления МЧСВ краснодарском микрорайоне Новознаменский пожарные расчёты справились с возгоранием в частном жилом секторе, площадь которого достигла 220 квадратных метров.
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