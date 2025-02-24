Как пытаются дурить: в Роскачестиве назвали худшие торговые марки про производству соли Ольга БезродняяНедавнее исследование, проведенное Роскачеством, выявило серьезные несоответствия между заявленными характеристиками и реальным качеством ряда поваренных солей, представленных на российском рынке.