Tether разрабатывает технологические решения для соблюдения регуляций ЕС

Компания Tether объявила о разработке новой технологической платформы,. Это решение направлено на адаптацию к меняющимся нормативным требованиям ЕС, особенно в свете предстоящего вступления в силу правил MiCA.
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