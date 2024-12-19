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Политолог заявил, что размещение «Орешника» в Белоруссии — это смертный приговор для Польши

Политолог заявил, что размещение «Орешника» в Белоруссии — это смертный приговор для Польши

 © photo : Министерство обороны РФ Политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо» высказал мнение, что размещение новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии может стать серьезной угрозой для Польши.

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