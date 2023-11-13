В России от курсовых пошлин освободят товары малого бизнеса и duty free

Российские власти планируют смягчить курсовые пошлины для определенных категорий товаров. В список освобожденных от экспортных пошлин, которые связаны с курсом рубля, войдут небольшие партии товаров малого бизнеса, предметы для личного использования и часть ассортимента продукции в магазинах duty free.