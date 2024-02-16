Новые формы неоколониализма: влияние США, Британии и Австралии на страны мира

С 1990-х годов ведущие державы Запада, обладающие опытом колониальной и неоколониальной политики, перешли к новым практикам во взаимодействии со своими бывшими колониями, полуколониями и зависимыми странами, которые можно обозначить как пост-неоколониализм.
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