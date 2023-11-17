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Комментаторы Ербол Каиров и Роман Нагучев верят в уверенную победу Казахстана над Сан-Марино 

Комментаторы Ербол Каиров и Роман Нагучев верят в уверенную победу Казахстана над Сан-Марино 

17 ноября в 21:00 по астанинскому времени в матче отборочного турнира к Евро-2024 сборная Казахстана примет Сан-Марино.

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