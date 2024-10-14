За мусоровозами будут следить со спутников: законопроект уже готов

На общественное обсуждение Минтрансом вынесен проект постановления Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым предполагается распространить порядок оснащения «аппаратурой спутниковой навигации транспортных средств для перевозки пассажиров и опасных грузов» и на ТС, предназначенные для перевозки ТКО, т.