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Шоу «Титаны», 4 сезон: 111 участников, драка за кулисами и сокрушительный первый отсев

Шоу «Титаны», 4 сезон: 111 участников, драка за кулисами и сокрушительный первый отсев

На ТНТ стартовал 4-й сезон спортивно-развлекательного реалити-шоу «Титаны». В борьбе за главный приз — 10 миллионов рублей — сошлись 111 человек: профессиональные атлеты и представители медиасферы.

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