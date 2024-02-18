Деллаторре из «Мирассола» Моцарта c 7 голами в 8 матчах лидирует в гонке бомбардиров Паулисты. У Юри Алберто – 3 мяча

31-летний нападающий «Мирассола» из 2-го дивизиона забил 7 мячей в 8 матчах, один из них – с пенальти.
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