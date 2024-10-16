За лето турпоток в Республику Алтай в 2,5 раза превысил численность населения региона

Также Горный выбился в лидеры по расходам туристов Летом 2024 года Республика Алтай приняла в два с половиной раза больше туристов, чем численность ее населения, следует из совместного исследования "СберАналитики" и "СбербанкСтрахования", результаты которого есть в распоряжении amic.
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