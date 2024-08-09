Как продвигаются работы по строительству моста на севере страны

Генеральный директор Государственной дорожной администрации Сергей Бежан совершил необъявленный визит на участок реконструкции моста через реку Реут, расположенный на национальной дороге Дондюшаны-Дрокия-Пелиния-М5, отмечает Noi.
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