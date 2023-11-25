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Путин посмертно наградил военкора Максудова орденом Мужества

Он скончался в Запорожской области в результате атаки беспилотника. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военного корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, который погиб при выполнении своих профессиональных обязанностей после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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