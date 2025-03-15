Научный сотрудник Женевского центра политики безопасности, полковник Вольфганг Рихтер заявил, что Владимиру Зеленскому придется отказаться от его стратегии «победы», заключающейся в возвращении территорий, которые находятся под контролем России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии