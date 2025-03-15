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Рихтер назвал ошибку Зеленского, которая вынудит Киев отдать территории

Рихтер назвал ошибку Зеленского, которая вынудит Киев отдать территории

Научный сотрудник Женевского центра политики безопасности, полковник Вольфганг Рихтер заявил, что Владимиру Зеленскому придется отказаться от его стратегии «победы», заключающейся в возвращении территорий, которые находятся под контролем России.

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