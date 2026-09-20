Кому поднимут пенсии в России с 1 октября 2026 года

Полный гид по категориям и суммам. С 1 октября 2026 года в России пройдёт масштабный перерасчёт пенсий, который затронет как военных пенсионеров, так и получателей страховых выплат.
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