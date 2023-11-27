Всем бы такую дочь: Ольга Бузова намекнула отцу на очень дорогой подарок прямо во время выступления

На концертах певицы Ольги Бузовой в Москве присутствовал ее отец Игорь Бузов. Во время выступления артистка сделала ему сюрприз на день рождения, поблагодарив родителей за жизнь и посоветовав беречь близких.
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