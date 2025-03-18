Врач назвал вещие сны самообманом

День вещих снов неофициально отмечается во всем мире 18 марта. Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов рассказал «Известиям», бывают ли пророческие сновидения.
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