На сегодняшний день Россия занимает второе место по инвестициям в экономику Таджикистана и является одним из ведущих торговых партнеров страны, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочего визита в Душанбе.
На сегодняшний день Россия занимает второе место по инвестициям в экономику Таджикистана и является одним из ведущих торговых партнеров страны, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочего визита в Душанбе.
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