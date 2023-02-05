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Россия занимает второе место по инвестициям в экономику Таджикистана

На сегодняшний день Россия занимает второе место по инвестициям в экономику Таджикистана и является одним из ведущих торговых партнеров страны, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочего визита в Душанбе.

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