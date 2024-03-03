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Yle: В Финляндии наблюдается резкий рост венерических заболеваний

Yle: В Финляндии наблюдается резкий рост венерических заболеваний

В Финляндии наблюдается резкий рост венерических заболеваний. Такой информацией делится издание Yle. В публикации подчеркивается, что исследование финской венерологической клиники HUS продемонстрировало сильный рост заболеваемость гонореей на территории страны.

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