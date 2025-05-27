Яровая рассказала о законопроекте, который предоставляет дополнительные возможности выпускникам и работодателям

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить перечень субъектов,.Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить перечень субъектов, которые будут иметь преференцию за счет бюджета готовить специалистов по предварительным заявкам.
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