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США вводят особые меры для пассажиров из Уганды в связи со вспышкой Эболы

Пребывающие в США авиапассажиры, которые побывали в Уганде за 21 день до вылета, должны будут пройти усиленный контроль в одном из пяти американских аэропортов, сообщило на своем сайте посольство Соединенных Штатов в угандийской столице Кампале.

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