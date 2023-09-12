Молдавия отказывается платить долги «Газпрому» Владимир Малышев 10 сентября премьер-министр Молдавии Дорин Речан в видеообращении в социальной сети TikTok прямо заявил о нежелании выплачивать якобы «необоснованные» долги перед «Газпромом».
Банальный грабеж
Комментарии
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Александр Симаков
Всё дел в том, что как отмечено в статье, Приднестровье получает газ из Молдавии... Не было бы этой республики, за которую Россия несёт ответственность, Молдавия давно бы уже осталась и без газа, и без денег.
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