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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сесар Навас о «Золотом мяче»: «Карвахаль заслужил больше Родри. Он был лучшим крайним защитником мира несколько сезонов, выиграл ЛЧ с победным голом в финале, взял Евро»

«Поздравляю Родри. Я думаю, что он лучший опорный полузащитник в мире, без сомнения, и он играет на уровне обладателя «Золотого мяча».

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