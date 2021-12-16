Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, проанализировав недавнее заявление Владимира Путина о договоренностях России и Украины Сообщение Украинцев заставило сильно занервничать заявление Путина о долгах УССР появились сначала на Листай.
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, проанализировав недавнее заявление Владимира Путина о договоренностях России и Украины Сообщение Украинцев заставило сильно занервничать заявление Путина о долгах УССР появились сначала на Листай.
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