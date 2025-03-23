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Атака ВСУ в ночь на 23 марта: повреждения и жертвы зафиксировали в нескольких регионах

Атака ВСУ в ночь на 23 марта: повреждения и жертвы зафиксировали в нескольких регионах

Всего в России уничтожили 59 дронов врага.Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную массированную террористическую атаку по нескольким регионам России.

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Комментарии
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Валерьян Смогловский
Вы. Докдадываете. Что. Там. Уничтожили. Там. Взорвали. Здесь. Разбили. А. Они. Летают. И. Летают. Неужели. Нельзя. Один. Раз. Долбануть. Чтобы. Вообще. Ничего. Нелитало
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