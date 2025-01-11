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Царьград

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Прощание с героем: в Саратове проводили в последний путь Геннадия Афанасьева

Прощание с героем: в Саратове проводили в последний путь Геннадия Афанасьева

В Саратове прошло прощание с Геннадием Афанасьевым, пожарным, погибшим при тушении пожара после атаки беспилотников на предприятие.

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Комментарии
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Амара Карпова
Вечная память❤️🙏🌹🌹
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21 час.

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