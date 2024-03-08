Медведев заявил, что Россия проходит непростые испытания и приближает победу

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в поздравлении женщин с 8 марта, опубликованном в его официальном телеграм-канале, заявил, что Россия сегодня проходит через очень непростые испытания и дает отпор циничному и опасному врагу .
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