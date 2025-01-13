Олимпийский чемпион Ковальчук призвал Овечкина не думать о рекорде Гретцки

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук выразил уверенность, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побьет "вечный" снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и отметил, что неважно, когда это произойдет.