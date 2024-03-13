Специалист по коррекции фигуры рассказала, как бороться с целлюлитом

Анна Ушмаева, врач дерматолог-косметолог, специалист по коррекции фигуры Что такое целлюлит Целлюлит — это косметический дефект, при котором наблюдается локальное накопление жировой ткани и изменение поверхности кожи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии