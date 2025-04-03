Ветераны СВО станут тренерами по реабилитации для своих товарищей

МОСКВА, 3 апреля, ФедералПресс. Фонд «Защитники Отечества» запускает уникальную программу, где сами участники спецоперации, прошедшие через процесс реабилитации, будут помогать другим бойцам восстанавливаться после травм.
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