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Британская BT приобретает активы TalkTalk на фоне долгового кризиса телекоммуникационного сектора

Британская BT приобретает активы TalkTalk на фоне долгового кризиса телекоммуникационного сектора

Британский телекоммуникационный гигант BT оказался в центре внимания после решения руководства заняться приобретением бизнеса испытывающей финансовые трудности TalkTalk.

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