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Воронежские новости

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Пьяного 17-летнего водителя задержали в Лискинском районе Воронежской области

Пьяного 17-летнего водителя задержали в Лискинском районе Воронежской области

Подросток купил машину сам, но не имел прав и находился в состоянии алкогольного опьянения. Машина отправлена на спецстоянку, родителям предстоит разбирательство в комиссии по делам несовершеннолетних.

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