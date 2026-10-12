Пьяного 17-летнего водителя задержали в Лискинском районе Воронежской области

Подросток купил машину сам, но не имел прав и находился в состоянии алкогольного опьянения. Машина отправлена на спецстоянку, родителям предстоит разбирательство в комиссии по делам несовершеннолетних.
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