Лавров: США пора признать ответственность за ситуацию в Афганистане

Россия ожидает, что США и НАТО, наконец, признают свою ответственность за ситуацию в Афганистане. Об этом заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в рамках 5-й встречи «московского формата» по Афганистану.
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