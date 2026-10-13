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Яна Чурикова — о Киркорове: «Единицы способны негатив обращать в хайп себе на пользу»

Яна Чурикова — о Киркорове: «Единицы способны негатив обращать в хайп себе на пользу»

Ведущая шоу «Голос. Дети» пояснила, почему не все выдерживают гонку за известностью. 47-летняя Яна Чурикова не понаслышке знает, какой ценой дается популярность в российском шоу-бизнесе.

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